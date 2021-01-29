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الصحة الأردنية: تسجيل 12 حالة وفاة و864 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 12 حالة وفاة و864 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 وفاة، و864 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة الأرنية الهاشمية.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات (325,033) حالة، وعدد الحالات النشطة (8158)، والوفيات (4281)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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