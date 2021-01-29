النيابة العامة بغزة: فتح 160 قضية تتعلق بمخالفة الأمن وإجراءات الحجر

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت النيابة العامة الفلسطينية على مستوى محافظات قطاع غزة تحقيقا فى 160 قضية، خلال يوم أمس الخميس.



وأوضحت النيابة في موجز تقريرها اليومي، لحفظ الأمن والسلم المجتمعي، أن 3 من بين القضايا تتعلق بمخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، بحسب وكالة (الرأي).

ومن بين القضايا 157 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وأكدت النيابة العامة أنها اتخذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وبينت انها أوقفت 47 متهما على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.