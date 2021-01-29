(يديعوت): اسرائيل ستنقل 5000 لقاح (كورونا) للسلطة الفلسطينية بداية الاسبوع المقبل



وكانت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أفادت أنه من المتوقع وصول شحنة لقاحات فيروس (كورونا) الخاصة بالسلطة الفلسطينية لمطار بن غوريون، يوم السبت، على متن طائرة تابعة لشركة (DHL).



وقالت الإذاعة: "في الوقت الحالي لا يوجد عائق أمام نقل اللقاحات إلى قطاع غزة، وستقوم السلطة الفلسطينية، بتوزيعها كيفيما تشاء".



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه في بداية الأسبوع المقبل، ستنقل إسرائيل 5000 لقاح (كورونا) من شركة (فايرز) للسلطة الفلسطينية، بهدف تطعيم حوالي 2500 من الطواقم الطبية الفلسطينية، بحسب ما صرح به مسؤول فلسطيني رفيع المسؤول.وقالت الصحيفة: "لم يتضح بعد ما إذا كانت السلطة ستخصص بعض هذه اللقاحات لتطيعم الطواقم الطبية في قطاع غزة، ولم يتخذ قرار بشأن ذلك حتى الان"، بحسب المصدر الفلسطيني.