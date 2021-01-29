شؤون فلسطينية

بداية شمال غزة: الحكم بالحبس 20 عاما على مدان بقتل ابنه الطفل

بداية شمال غزة: الحكم بالحبس 20 عاما على مدان بقتل ابنه الطفل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية شمال غزة، حكمًا بالحبس 20 عاما، على المدان (ر/ع) والمتهم بقتل ابنه الطفل القاصر يامن عبد الشافي.

وحكمت المحكمة، بمعاقبته 15 عاما مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه عن تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وحبسه مدة خمسة أعوام تخصم منها مدة توقيفه عن تهمة مواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة بدون عقد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي). 

كما عوقبت المدانة الثانية (ق/س) بالحبس مدة 5 أعوام تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة السماح لذكر بالمواقعة غير المشروعة بدون عقد زواج شرعي خلافاً للقانون.

وأكدت النيابة العامة تقديمها راسخ البينة والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجاني تهمة القتل قصداً، مشددة على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام، وتحقيق الردع العام للعابثين بأمن واستقرار المجتمع.

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