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الإمارات تعلن عن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح (كورونا)

الإمارات تعلن عن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 137956 جرعة من لقاح " كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ووصل بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم في الإمارات 3,006,601 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" سعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس (كورونا) المستجد.

وتربعت الإمارات على قمة دول العالم وحصدت المركز الأول في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع فيروس (كورونا) المستجد، بدءا من مرحلة التصدي وصولا إلى مرحلة التعافي وتخطي التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

وتميزت الإمارات منذ بداية جائحة (كورونا) بتبني إجراءات استثنائية سخرت فيها كافة الموارد والأدوات اللازمة لتخطي المرحلة الأصعب، حيث سارعت إلى إطلاق برنامج التعقيم الوطني وتطبيق نظامي التعليم عن بعد والعمل عن بعد، كما كانت من أوائل الدول التي استخدمت العلاجات المبتكرة للمصابين بالفيروس مثل علاج الخلايا الجذعية، فضلا عن بناء أكبر مختبر بالعالم لفحوصات (كورونا) المستجد خارج الصين، وغيرها الكثير من الإجراءات الاحترازية في كافة المجالات والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

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عربي

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