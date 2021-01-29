كهرباء غزة تواصل أعمالها ببناء شبكة الربط المتبادل مع محطة الطاقة الشمسية

















رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن طواقم الشركة تستكمل، أعمالها المستمرة، والمتعلقة ببناء وتأسيس شبكة الربط المتبادل (ض.م) مع محطة الطاقة الشمسية التابعة للمنطقة الصناعية بيديكو شرق مدينة غزة، والبالغة طولها قرابة 4 كيلو مترات ونصف.وأشارت الشركة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، مساء اليوم الجمعة، أن طواقم الشركة يواصلون العمل بالرغم من الأجواء الماطرة، لافتة إلى أن هذه الاعمال بدأت منذ قرابة الشهر.