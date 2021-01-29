شؤون فلسطينية

إيرلندا: نؤكد على موقفنا الداعم لحل الدولتين ونرحب بقرار الانتخابات الفلسطينية

إيرلندا: نؤكد على موقفنا الداعم لحل الدولتين ونرحب بقرار الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني، بقرار الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وأشاد كوفيني في بيان صدر عنه، بدور اللجنة الرباعية الدولية في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين على أساس حدود العام 1967، ودعم أي مبادرة تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتي تضع قواعد لتطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال كوفيني إن ايرلندا تتطلع للعمل مع المجتمع الدولي والشركاء الدوليين، خاصة من خلال وجودها في مجلس الأمن.

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