دولي

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن انفجارا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.

وأكدت الشرطة أن انفجارا وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.

وبحسب التقارير الأولية لم يؤد الانفجار إلى وقوع إصابات، فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف وطوقت مكان الحادث.

وقالت القناة: إن الانفجار وقع على بعد أقل من كيلومترين من منطقة فيجايا تشوك، حيث كان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار أعضاء الحكومة.

من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "إن الانفجار تزمن مع ذكرى الـ29 لإقامة العلاقات بين اسرائيل والهند".

 

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