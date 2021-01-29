المطران حنا: تنكيل المستوطنين بالفلسطينيين أضحت ظاهرة يومية

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن تنكيل المستوطنين بالفلسطينيين انما هي ظاهرة يومية وفي اكثر من مكان في هذه الارض المقدسة.



وذكر المطران حنا "المستوطنون المدججون بالسلاح يستهدفون ابناء شعبنا وخاصة في المناطق النائية ناهيك عما يقومون به في مدينة القدس وفي غيرها من الاماكن من استهداف يطال ابناء شعبنا ومقدساتنا واوقافنا، فأين هو العالم المتحضر من كل هذا وهل دماء الفلسطينيين رخيصة واستهدافهم والتعدي عليهم لا يعني شيئا بالنسبة لهؤلاء؟".



وأضاف: "نعتقد بأننا كفلسطينيين مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى بأن نخاطب العالم لكي تصل الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا الى كل مكان في هذا العالم، فالعالم بأسره يجب ان يعرف وان يدرك جسامة الظلم الواقع على شعبنا".