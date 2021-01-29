شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل 11 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 11 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 11 وفاة و517 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و520 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية (نابلس 2، رام الله والبيرة 1، الخليل 1، جنين 3، طولكرم 1)، وقطاع غزة 3 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (15)، سلفيت (14)، بيت لحم (28)، نابلس (47)، رام الله والبيرة (44)، أريحا والأغوار (6)، جنين (21)، طولكرم (11)، الخليل (27)، قلقيلية (5)"، وقطاع غزة (357).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (12)، سلفيت (17)، بيت لحم (14)، نابلس (44)، رام الله والبيرة (45)، أريحا والأغوار (0)، جنين (9)، طولكرم (32)، الخليل (46)، قلقيلية (10)"، قطاع غزة (282).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت كيلة وجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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