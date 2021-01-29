غضب في الإمارات بسبب تصريحات مسؤولة إسرائيلية سخرت من آثار التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن امتعاضها من إسرائيل بعدما ألقى مسؤول صحي باللوم عليها عند حديثه عن سبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".



واعتذر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن هذه التصريحات التي أدلت بها رئيسة الصحة العامة في وزارة الصحة شارون ألروي بريس، بعد اتصالات مع مسؤولين إماراتيين بحسب ما نقل الموقع عن موقع (واللا).



وقال الموقع الإسرائيلي: "اتصل مسؤولون إماراتيون بمكتب رئيس الوزراء هذا الأسبوع، طالبين إيضاحا بشأن تصريح لرئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية "شارون إلروعي برايس" ربطت فيها بين ارتفاع الوفيات في إسرائيل بسبب كورونا وبين استمرار الرحلات الجويّة من دبي.



وكانت بريس قد أشارت في اجتماع مع مديري المستشفيات إلى أنّ "عدد الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في أسبوعين من السلام مع دبي أكثر من 70 عاماً من الحروب".