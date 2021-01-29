ماذا أهدت السودان وزير مخابرات الاحتلال خلال زيارته لها؟

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن قبيل مغادرته العاصمة السودانية الخرطوم، أهداه أحد المسؤولين الكبار الذي لم يكشف عن هويته، بندقية من طراز M-16.



وقال كوهين في حديث لموقع (يديعوت آحرنوت): إنه فوجئ من هذه الهدية، مشيرًا إلى أنها كانت بندقية هجومية حقيقية ولم تكن مجرد لعبة أطفال.



وأوضح أنه تم تفكيك البندقية على متن الطائرة التي عادت به إلى تل أبيب، وأنه سيحتفظ بها بمكتبه بعد عودته، وأنه يمكن لأي زائر أن يراها.



ووصف الزيارة بأنها كانت تاريخية، مشيرًا إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه ومن بين ذلك، فتح سفارة في تل أبيب وأخرى في الخرطوم، سيتم تنفيذه خلال الأشهر القادمة.