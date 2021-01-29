الملك عبدالله: لا يمكن للإسرائيليين أن يكونوا بأمان من الفيروس دون تلقيح الفلسطينيين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

انتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عدم توفير إسرائيل لقاحات ضد فيروس كورونا للفلسطينيين، وذلك تزامنا مع تقارير عن نية تل أبيب تسليم 1000 لقاح للطواقم الطبية الفلسطينية.



وقال الملك عبد الله، أمس الخميس خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه لا يمكن للإسرائيليين أن يكونوا بأمان من الفيروس دون تلقيح الفلسطينيين.



وذكر: "لقد حقق الإسرائيليون نجاحا كبيرا في استخدام اللقاح (لهم)، لكن ليس للفلسطينيين"، وأضاف ردا على سؤال من رئيس المنتدى كلاوس شواب: "إذا نظرت إلى التواصل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا يمكنك إعطاء اللقاح لجزء من مجتمعك دون الآخر وتعتقد أنك ستكون آمنا".