أكثر من 170 مستوطناً اقتحـموا باحات المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم أكثر من 170 مستوطناً، الأسبوع الماضي، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تفرض فيه حظرا على المقدسيين من الوصول إلى المسجد إلا بشروط مشددة.



وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى الأسبوع الماضي رغم استمرار الإغلاق الشامل والأمطار الغزيرة الذي تشهدها المدينة المقدسة.



وجاءت اقتحامات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال وبرعايتها، في الوقت الذي يمنع فيه المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 من الوصول للمسجد وأداء الصلاة فيه.