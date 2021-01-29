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الحكومة المصرية تصدر بيانًا بعد أنباء عن اصطدام سفينتين في قناة السويس

الحكومة المصرية تصدر بيانًا بعد أنباء عن اصطدام سفينتين في قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء عن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي.

ووفق موقع (اليوم السابع) فقد قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة انتظام حركة الملاحة بالقناة بشكل طبيعي دون وقوع أي حوادث اصطدام.

وشددت على اتخاذ القناة كافة الاستعدادات الدائمة لإدارة أي مواقف طارئة قد تقع بالمجرى الملاحي، من خلال جاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري، إلى جانب الدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في التأكد الدائم من انتظام حركة الملاحة، بما يكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان.

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