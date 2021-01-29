تفاصيل المكالمة الهاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسي وأبو مرزوق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، تحدث هاتفيا مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد ذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الاتصال الهاتفي بين مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا بوغدانوف، وأبو مرزوق، تم بمبادرة من الجانب الفلسطيني، في يوم 29 كانون الثاني/ يناير.



وخلال الحديث، ناقش الجانبان، الوضع المترتب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في سياق الانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة.



بدوره، جدد بوغدانوف التأكيد على الموقف الروسي المبدئي، الداعم لضرورة التخطي العاجل للانقسام بين الفلسطينيين، كشرط ضروري، لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.