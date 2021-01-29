النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقات في 160 قضية

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رام الله - دنيا الوطن

قامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيقات فى 160 قضية.



ولم يسجل اليوم اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.



وتمت التحقيق بـ 3 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و157 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 47 متهما على مختلف القضايا المذكورة، كما استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.