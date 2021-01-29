تركيا تصادق على رفع كوتة التمور الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية عن مصادقة البرلمان التركي في ساعة متأخرة من ليلة أمس على اتفاقية رفع كوته التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك الى الاسواق التركية.



يذكر أن هذه الاتفاقية، وفق بيان للخارجية أصدرته اليوم الجمعة، جرى التوقيع عليها في شهر شباط من العام الماضي في أنقره خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية وتتضمن رفع كوته التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد هنأت وزارة الخارجية والمغتربين مزارعي التمور في مناطق الأغوار الفلسطينية بهذا الانجاز الذي سيفتح أمامهم فرص تصدير أوسع للسوق التركي، الأمر الذي سيعود بالفائدة والنفع على قطاع التمور الفلسطينية وعلى الاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز صمود مزارعي الأغوار في وجه المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للتضييق على مزارعينا هناك .



وأشادت الوزارة بهذا الإنجاز الذي هو ثمرة متابعة حديثة لجهودها من قبل السفارة الفلسطينية في انقرة، بالإضافة للجهد المشترك من قبل الوزارات صاحبة الاختصاص كوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة.



كما شكرت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة التركية وعلى رأسها وزارة الخارجية وكذلك البرلمان التركي على تذليل كافة العقبات أمام دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وأملت الوزارة أن تتم المصادقة عليها قريبا من قبل الرئيس التركي ونشرها في الجريدة الرسمية هناك للتعامل الرسمي مع هذه الاتفاقية.