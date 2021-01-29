فتح تنعى الدكتور خليل نزال أمين سرها في إقليم بولندا

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ابنها المناضل الطبيب خليل نزال "أبو جهاد"، أمين سر حركة فتح في بولندا الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.



والراحل الدكتور المناضل خليل نزال، ابن مدينة قباطية، طبيب مُختص بالأمراض المعدية، امين سر حركة فتح في بولندا، التحق بحركة فتح في سبعينيات القرن الماضي، وكان أحد كوادر القطاع الغربي، والتعبئة والتنظيم، شارك في معارك الثورة في لبنان ضمن الكتيبة الطلابية.



وأعربت فتح في بيان أصدرته، عن تعازيها الحارة لحرمه الدكتورة نجوى ياسين "ام جهاد" ونجليه جهاد وداليا وأشقائه وشقيقاته وآل نزال في الوطن والشتات، وتمنت للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله وذويه الصبر والسلوان.