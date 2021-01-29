إسرائيل تسجل 31 حالة وفاة و7079 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 31 حالة وفاة و7079 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في "إسرائيل" خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "إنّه أجري يوم أمس الخميس، قرابة 78 ألف فحص، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس 9.3%"، مُشيرةً إلى أنّه تم تسجيل 7079 إصابة بـ"كورونا" منذ منتصف الليلة الماضية.



وأوضحت، أنّ إجمالي عدد الوفيات بلغ 4671 منذ بداية الجائحة في "إسرائيل"، لافتةً إلى أنّ 1135 مريضاً في حالة خطيرة، و321 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي.