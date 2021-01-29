شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تعذب طفلًا مقدسيًا بمسدس الكهرباء

شرطة الاحتلال تعذب طفلًا مقدسيًا بمسدس الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
عذبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، فتىً فلسطينيًا في الثالثة عشرة من العمر عبر مسدس الكهرباء وذلك خلال اعتقاله واحتجازه.

وقالت صحيفة (هآرتس): إن قوة من الشرطة اعتقلت فتى من العيساوية في القدس من منزل عائلته فجر أمس الخميس، واحتجزته لمدة 12 ساعة، وخلال الاعتقال تم صعقه بالكهرباء في رجله عبر مسدس "تايزر".

وجرى تقييد الطفل على مدار ساعات طويلة وتعرض للضرب والإهانة، ويروي ذووه تعرضه للضرب المبرح من جانب عناصر الشرطة.

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