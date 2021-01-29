استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر محافظة الليكود على قوته في أيّ انتخابات مقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر أحدث استطلاع رأي، أجرته صحيفة (يسرائيل هيوم)، أنّ حزب الليكود "الإسرائيلي" لا زال يحافظ على قوته، مع تراجع ملحوظ لحزب "أمل جديد" بزعامة جدعون ساعر.



وبحسب استطلاع الصحيفة، فإنّه في حال أُجريت الانتخابات سيحصل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 28 مقعداً، فيما سيحصل حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد 15 مقعداً، في حين تراجع الحزب الجديد بقيادة "جدعون ساعر" الذي سيحصل على 13 مقعداً.



وأظهر أنّ حزب اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينت حصل على "11" مقعداً، فيما ستحصد القائمة العربية المشتركة نفس العدد من المقاعد.



وحصل حزب العمل على 5 مقاعد برئاسة ميراف ميخائيلي، بعد أنّ توقعت استطلاعات سابقة بعدم تجاوزه لنسبة الحسم، في حين أنّ حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس سيحصد نفس المقاعد.



ووفق الاستطلاع فإنّ أحزاب الحريديم تحافظ على مكانها، بـ 9 مقاعد لشاس، و8 إلى يهدوت هتوراة، وهما من أحزاب الكتلة اليمينية التي تقدم ولائها لنتنياهو، في حين أنّ حزاب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان سيحصد 6 مقاعد، وميرتس مثلها.



وأكّد الاستطلاع على أنّ أحزاب الإسرائيليون، وتلم، ونوفا، والمحاربين القدامى، والقوة اليهودية، لن تتجاوز نسبة الحسم.



وأوضح أنّه في حال توحد ساعر مع بينيت في قائمة موحدة، فإنهما سيحصدان 25 مقعدًا، والليكود سيصل إلى 27، وفي حال توحد لابيد مع رون حولداي زعيم حزب الإسرائيليون فإنهما سيحصدان 19 مقعدًا، وحينها سيحصل ساعر لوحده على 11 مقعدًا.