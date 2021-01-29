عربي

البحرين: دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع إسرائيل حيز التنفيذ

البحرين: دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع إسرائيل حيز التنفيذ
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الخميس، عن دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل من الأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع كل من: "إسرائيل" وإيطاليا والمجر، حيز التنفيذ.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة، بأن تلك الاتفاقات تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة، لتعزيز علاقات البحرين مع مختلف دول العالم، كما تعكس الرغبة المتبادلة مع حكومات الدول الصديقة على استثمار مجالات التعاون المتاحة، ومن بينها تيسير حركة التنقل، بما يلبي التطلعات المشتركة على كافة الأصعدة.

يذكر انه بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت كلًا من البحرين وإسرائيل اتفاقية الإعفاء المتبادل للمسافرين بين البلدين من التأشيرات، واتفاقات أخرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تكشف سبب إيقاف صفقة بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

الولايات المتحدة تكشف سبب إيقاف صفقة بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

مقتل زعيم تنظيم الدولة في العراق أبو ياسر العيساوي

مقتل زعيم تنظيم الدولة في العراق أبو ياسر العيساوي

الصحة الأردنية: تسجيل سبع وفيات و1058 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل سبع وفيات و1058 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل الظرف المشبوه الذي يحتوي مادة سامة

الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل الظرف المشبوه الذي يحتوي مادة سامة

كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لهذه الأسباب الثلاثة

كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لهذه الأسباب الثلاثة

إعلام إسرائيلي: وزير خارجية البحرين يفاجئ نظيره الإسرائيلي برسالة حول ضحايا الهولوكوست

إعلام إسرائيلي: وزير خارجية البحرين يفاجئ نظيره الإسرائيلي برسالة حول ضحايا الهولوكوست

الجزائر.. صدور أحكام بقضية التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية

الجزائر.. صدور أحكام بقضية التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية

لبنان.. تسعة جرحى من الشرطة جراء المواجهات بمحيط سراي طرابلس

لبنان.. تسعة جرحى من الشرطة جراء المواجهات بمحيط سراي طرابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

تركيا تصادق على رفع كوتة التمور الفلسطينية

تركيا تصادق على رفع كوتة التمور الفلسطينية

فتح تنعى الدكتور خليل نزال أمين سرها في إقليم بولندا

فتح تنعى الدكتور خليل نزال أمين سرها في إقليم بولندا

أهالي وادي أم حذوة.. غرباء في أرضهم

أهالي وادي أم حذوة.. غرباء في أرضهم

الاحتلال يفرج عن الأسير &#34;أمجد أبو لطيفة&#34; بعد اعتقال دام 18 عامًا

الاحتلال يفرج عن الأسير "أمجد أبو لطيفة" بعد اعتقال دام 18 عامًا

إصابة مستوطن بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية

إصابة مستوطن بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية

تشييع جثمان الشهيد الأسير ماهر سعسع

تشييع جثمان الشهيد الأسير ماهر سعسع

أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الجمعة

أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الجمعة

سريان الإغلاق الأسبوعي في قطاع غزة

سريان الإغلاق الأسبوعي في قطاع غزة

منوعات

شاهد: رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب هذه التغريدة الغامضة

شاهد: رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب هذه التغريدة الغامضة

شاهد: فيفي عبده تفجر مفاجأة لجمهور العراق

شاهد: فيفي عبده تفجر مفاجأة لجمهور العراق

آيتن عامر &#34;هكذا تصبح ممثل فاشل&#34;

آيتن عامر "هكذا تصبح ممثل فاشل"

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن إصابتها بشلل في الوجه لهذا السبب

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن إصابتها بشلل في الوجه لهذا السبب

الحكم على دنيا بطمة بالسجن عام كامل لهذا السبب

الحكم على دنيا بطمة بالسجن عام كامل لهذا السبب

أول لقاء لعمرو دياب وأحمد أبو هشيمة.. هل انتهى الخلاف بينهما ؟

أول لقاء لعمرو دياب وأحمد أبو هشيمة.. هل انتهى الخلاف بينهما ؟

شاهد: وفاء عامر &#34;هكذا تعرضت للتحرش&#34;

شاهد: وفاء عامر "هكذا تعرضت للتحرش"

شاهد: تعليق محمد رمضان على &#34;دعاء&#34; أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: تعليق محمد رمضان على "دعاء" أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ&#34;النذل&#34;

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ"النذل"

عربي

مقتل زعيم تنظيم الدولة في العراق أبو ياسر العيساوي

مقتل زعيم تنظيم الدولة في العراق أبو ياسر العيساوي

الصحة الأردنية: تسجيل سبع وفيات و1058 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل سبع وفيات و1058 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل الظرف المشبوه الذي يحتوي مادة سامة

الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل الظرف المشبوه الذي يحتوي مادة سامة

كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لهذه الأسباب الثلاثة

كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لهذه الأسباب الثلاثة