البحرين: دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع إسرائيل حيز التنفيذ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الخميس، عن دخول اتفاقات الإعفاء المتبادل من الأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع كل من: "إسرائيل" وإيطاليا والمجر، حيز التنفيذ.



وأكد البيان الصادر عن الوزارة، بأن تلك الاتفاقات تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة، لتعزيز علاقات البحرين مع مختلف دول العالم، كما تعكس الرغبة المتبادلة مع حكومات الدول الصديقة على استثمار مجالات التعاون المتاحة، ومن بينها تيسير حركة التنقل، بما يلبي التطلعات المشتركة على كافة الأصعدة.



يذكر انه بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت كلًا من البحرين وإسرائيل اتفاقية الإعفاء المتبادل للمسافرين بين البلدين من التأشيرات، واتفاقات أخرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران.