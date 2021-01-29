دولي

بيل غيتس: الجائحة التالية قد تكون أسوأ بـ10 مرات

بيل غيتس: الجائحة التالية قد تكون أسوأ بـ10 مرات
بيل غيتس
رام الله - دنيا الوطن
حذر الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، من جائحة فيروسية تالية، قد تكون أقوى بـ10 مرات مقارنة بما يشهده العالم منذ العام الماضي.

وقال غيتس، في مقابلة مع صحيفة (Suddeutsche Zeitung): "لسنا مستعدين للجائحة التالية.. آمل في أن هذا الوضع سيتغير بعد عامين.. هناك الكثير مما يمكن القيام به، بما في ذلك تطوير اللقاحات والفحوص والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة".

وأشار مؤسس "مايكروسوفت" إلى أن "صبر الناس بالتأكيد على وشك النفاد"، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في ظروف أصعب ولا يمكنهم ضمان دراسة أطفالهم عن بعد.

وأضاف: "العودة للحياة الطبيعية ستتطلب عاما كاملا على الأقل".

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