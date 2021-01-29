الاحتلال يفرج عن الأسير "أمجد أبو لطيفة" بعد اعتقال دام 18 عامًا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الخميس، ان سلطات الاحتلال أفرجت اليوم، عن الأسير أمجد فايق طه أبو لطيفة (49 عاماً) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بعد قضاء 18 عاماً ونصف في سجون الاحتلال.



وشارك في استقبال الاسير ابو لطيفة رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، وطاقم برنامج عمالقة الصبر ومئات المحبين والمهنئين بالإفراج وفرحة التحرر.



وأشارت الهيئة، إلى أن الاحتلال اعتقل أبو لطيفة بتاريخ 30/ 7/ 2002، وواصل تعليمه داخل الأسر، وحصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية، وقبلها تخرَّج من جامعة بيرزيت من قسم علم الاجتماع، وهو من كوادر الحركة الأسيرة، وشارك في الانتفاضة الأولى بعمر 13 عاماً، وتعرض للاعتقال.



وفي انتفاضة الأقصى انضم أبو لطيفة إلى كتائب شهداء الأقصى، وتمّ اعتقاله وإخضاعه للتحقيق القاسي، ولم يُسمح لزوجته وأولاده بزيارته إلا بعد خمس سنوات من الاعتقال، وقدمت النيابة العسكرية في محكمة عوفر بحقه لائحة اتهام تتضمن القيام بعمليات خطيرة استهدفت جيش الاحتلال والمستوطنين.