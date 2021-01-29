إصابة مستوطن بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مستوطن بجراح، الليلة الماضية، عقب استهداف مركبته بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية قضاء نابلس.



وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من الشبان استهدفوا مركبات المستوطنين المارة من أراضي القرية، ما أدى لإصابة مستوطن بعد تحطيم زجاج مركبته.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة ولاحقت الشبان في محاولة اعتقالهم إلا أنها فشلت.



واللبن الشرقية قرية من قرى الضفة الغربية وتتبع محافظة نابلس، والتي وقعت تحت الاحتلال في حرب 1967م، وفيها "خان اللبن" وهو بناء من العهد العثماني، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.



يُشار إلى أن اللبن الشرقية محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها مستوطنة "معاليه لفونة" التي تأسست عام 1980، وتستولي اليوم على أكثر من 2000 دونم، ويعيش فيها ما يقارب الـ800 مستوطن.



بدأت المستوطنة كبؤرة استيطانية على أراضي اللبن الشرقية بمحافظة نابلس في منطقة يطلق عليها "حوض الباطن"، ثم ما لبثت أن توسعت بشكل ملحوظ لتمتد على أراضي سنجل، وعبوين، في محافظة رام الله.



كما يحيط باللبن الشرقية، مستوطنة "عيلي"، التي تأسست عام 1984، وتستولي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي اللبن الشرقية والساوية وقريوت وتلفيت. ومستوطنة "شيلو" وعدد من البؤر الاستيطانية "جفعات هروئيه، وجفعات هاريئيل، ونيفيه شير، وراحاليم، وحي دان".