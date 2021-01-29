تشييع جثمان الشهيد الأسير ماهر سعسع

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رام الله - دنيا الوطن

شيعت جماهير محافظة قلقيلية، الليلة الماضية، جثمان الشهيد الأسير ماهر ذيب سعسع (45 عاما)، من مدينة قلقيلية، الذي ارتقى شهيدا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي في العشرين من الشهر الجاري.



ووري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء، وسط هتافات غاضبة ضد الاحتلال وإجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين والأسرى.



وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت جثمان الأسير مساء الخميس بعد احتجازه لعدة أيام.



يذكر أن الشهيد كان يعاني من أمراض عدة، ومحكوم بـ(25 عاما)، قضى منها (16 عاما)، وهو متزوج وله "6 أبناء".