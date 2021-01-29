السلطة الفلسطينية ترحب بكلمة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت السلطة الفلسطينية، بمحتوى كلمة مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: ‏"نرحب بكلمة المندوب الأمريكي بمجلس الأمن، والتي تضمنت رؤيا حل الدولتين ورفض الإجراءات الأحادية، وضرورة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن وعودة الدعم المالي للسلطة".



وأضاف الشيخ، عبر حسابه بموقع (تويتر): "هذه خطوة إيجابية يمكن البناء عليها وعودة العلاقات مع أمريكا لطبيعتها".