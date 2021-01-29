الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و357 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 2186 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 282 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 45860 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 50996 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 4616 حالة.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 520 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 80 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.