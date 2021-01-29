إصابات (كورونا) حول العالم تتجاوز 102 مليون حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت آخر الاحصائيات العالمية حول فيروس (كورونا)، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 102 مليون إصابة.



ووفق البيانات الصحية، تعافى منهم حتى اليوم 73 مليوناً و886 ألفاً، فيما بلغت حالات الوفاة مليونين و200 ألف حالة.



وأوضحت، أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة حول العالم، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.



وتصدرت الدول العالمية من حيث عدد الإصابات، كل من الولايات المتحدة والهند والبرازيل، فيما جاءت كل من العراق والمغرب في صدر القائمة العربية.