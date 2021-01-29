الرئيس اللبناني يطالب بالتحقيق في أحداث العنف بمدينة طرابلس

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رام الله - دنيا الوطن

وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون، طلبًا إلى وزيرة الدفاع زينة عكر، للتحقيق في ملابسات أحداث العنف التي شهدتها مدينة طرابلس شمالي البلاد، ليل الخميس.



وقتل شخص وأصيب العشرات في تظاهرات شهدتها طرابلس.



والتقى عون وزيرة الدفاع، الجمعة، واستعرضا الأوضاع الأمنية في البلاد بعد أحداث طرابلس، وما رافقها من أعمال شغب أدت إلى إحراق مبنى البلدية والاعتداء على عدد من المنشآت الرسمية والخاصة والتربوية في المدينة.



وأطلعت الوزيرة الرئيس على التقارير التي وردت من قيادة الجيش بشأن ملابسات أحداث طرابلس، والإجراءات الواجب اتباعها لعدم تكرار التعدي على الأملاك والمنشآت العامة والخاصة.



وطلب عون التحقيق في ملابسات ما جرى، و"التشدد في ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين السلميين ونفذوا أعمالا تخريبية لاقت استنكارا واسعا من الجميع، لا سيما من أبناء المدينة وفعالياتها".