نائبة ديمقراطية تتهم سيناتورًا جمهوريًا بمحاولة قتلها

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، اتهامات إلى السيناتور الجمهوري تيد كروز "بمحاولة قتلها" خلال اقتحام مبنى الكابيتول، ودعته إلى الاستقالة من مجلس الشيوخ.



ووفق شبكة (سي إن إن) فقد توجهت عضو الكونغرس في تغريدة عبر "تويتر" إلى كروز قائلة: "مستعدة للتعامل مع الجمهوريين في عدة قضايا توجد حولها أرضية مشتركة، لكنك كدت أن تقتلني منذ 3 أسابيع".



وأضاف: "سعيدة للعمل مع أي عضو في الحزب الجمهوري لم يحاول قتلي. في غضون ذلك، إذا كنت تريد المساعدة، يمكنك الاستقالة".



وتابعت: "لم تعتذر حتى عن الأذى الجسدي والعقلي الجسيم الذي سببته لشرطة الكابيتول وعمال الحراسة ولزملائك أعضاء الكونغرس".