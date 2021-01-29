الشرطة البحرية تُغلق بحر غزة حتى إشعار آخر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الشرطة البحرية، في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، تنويهًا للصيادين بإغلاق البحر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقالت الشرطة البحرية: سيتم إغلاق بحر قطاع غزة أمام حركة الصيادين بسبب سوء الأحوال الجوية؛ اعتبارًا من صباح اليوم وحتى إشعارٍ آخر.



وكانت الشرطة البحرية، نوهت مساء أمس الخميس، للصيادين بخصوص الإغلاق يومي الجمعة والسبت، مشيرة الى أنه سيسمح للصيادين بمزاولة مهنة الصيد داخل البحر خلال يومي حظر التجوال العام، قبل أن يتم إغلاق البحر هذا الصباح.