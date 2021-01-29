شؤون فلسطينية

سريان الإغلاق الأسبوعي في قطاع غزة

سريان الإغلاق الأسبوعي في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الإغلاق الأسبوعي ليومي الجمعة والسبت، في قطاع غزة، وذلك في إطار منع تفشي فيروس (كورونا).

وكان اياد البزم المتحدث باسم داخلية غزة، قال: إنه في إطار التقييم الأسبوعي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، فقد تقرر الإبقاء على الإجراءات الوقائية الحالية، المتخذة منذ الأسبوع الماضي كما هي دون تغيير.

وقال، إننل نؤكد على استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت للمحال التجارية والأسواق والمنشآت باستثناء المخابز والصيدليات، واستمرار منع حركة المركبات، مع السماح بالحركة الراجلة للمواطنين.

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