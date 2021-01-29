الجهاد الإسلامي تعلن انتهاء انتخاباتها النسائية الداخلية بغزة



وجرت انتخابات العمل النسائي تحت إشراف لجنة انتخابات مكلفة من المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، وتمت في أجواء إيجابية تعكس مدى المسؤولية والحرص على اختيار الهيئات القيادية بالحركة عبر الانتخاب الحر والمباشر.



وفي هذا السياق، عبرت حركة الجهاد عن اعتزازها بدور المرأة ومكانتها وقيامها بمسؤولياتها الكاملة في مختلف المجالات.



وأشادت الحركة بنجاح انتخابات العمل النسائي وبمستوى الالتزام والحرص والأجواء الإيجابية التي سادت تلك الانتخابات.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن انتهاء الانتخابات الداخلية لاختيار قيادة لجان دائرة العمل النسائي التابعة للحركة في قطاع غزة.وكانت هذه الانتخابات قد بدأت صباح الخميس 28 كانون الثاني/ يناير ، في خمسة مراكز اقتراع موزعة على محافظات قطاع غزة الخمس.وشملت الانتخابات اختيار لجنة قيادة الإطار النسوي للحركة على مستوى قطاع غزة ، ولجان قيادة الأقاليم التنظيمية الخمسة في محافظات القطاع.