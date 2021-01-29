شؤون فلسطينية

حكومة الاحتلال تعتزم تقديم مقترح لإدارة بايدن بشأن الاستيطان

حكومة الاحتلال تعتزم تقديم مقترح لإدارة بايدن بشأن الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حكومة الاحتلال تعتزم تقديم اقتراح للإدارة الأميركية الجديدة، يتعلق بخطة خاصة حول البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة.

ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن الخطة تقوم على الاستمرار في دعم الولايات المتحدة للبناء في المستوطنات كما جرى في السنوات الأربع الماضية من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي حالت من حدوث أي احتكاكات بين الجانبين.

وأضافت "تعتمد الخطة التي تم تنفيذها خلال حكم ترامب، على موافقة الإدارة الجديدة مسبقًا على البناء الاستيطاني بشكل محدود وفي مناطق صغيرة، بما يضمن أن تتم هذه العملية بشكل هادئ ومناسب لكلا الطرفين، وأن يتم الحصول على موافقة أميركية خاصة في حال تقرر بناء استيطاني واسع".

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال وخلال سنوات حكم ترامب، عملت على تنفيذ مخططات استيطانية عبر الإدارة المدنية التابعة لها، من خلال الموافقة في كل عام على 4 مخططات استيطانية إما بتوسيع مستوطنات حالية من خلال بناء المزيد من الوحدات فيها، أو بناء وحدات أخرى في مبانٍ موجودة مسبقًا.

ونوهت، إلى أن هذه الخطط زادت من عدد المباني، وفي المقابل كان هناك انخفاض في السيطرة على أراضٍ أخرى وضمها للمستوطنات، وكان يتم الموافقة على المخططات بعد فحصها من الحكومة.

وتابعت "تعتزم "إسرائيل" أن تعرض على إدارة بايدن هذا المقترح، لكنها تعلم أن الإدارة الحالية ستكون أكثر صرامة من حيث حجم البناء، وفي ذات الوقت تأمل تل أبيب في أن واشنطن سترغب في تجنب الاحتكاك العلني معها بشأن هذه القضية".

أما بشأن البناء في مدينة القدس المحتلة، وهي القضية الحساسة كما وصفتها الصحيفة، يدعي رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو بأنه لا توجد قيود سياسية على البناء فيها إلا أن مصادر سياسية قالت إنه حتى في عهد ترامب طُلب من تل أبيب قبل البناء فيها الحصول على موافقة من واشنطن، كما جاء.

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