الصحة بغزة: تسجيل 128 إصابة جديدة بـ (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الخميس

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 357 إصابة، وذلك بعد فحص 2186 عينة، وذلك بنسبة إصابة 16.3%.