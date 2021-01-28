دولي

الولايات المتحدة.. مصرع ستة أشخاص إثر تسرب لغاز النتروجين السائل

الولايات المتحدة.. مصرع ستة أشخاص إثر تسرب لغاز النتروجين السائل
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن ستة أشخاص على الأقل، لقوا مصرعهم، وأصيب العديد، نتيجة لتسرب غاز النيتروجين السائل في مصنع للأغذية في ولاية جورجيا.

وأشارت قناة (WSBTV) التلفزيونية، إلى أن الحادث وقع في مصنع للأغذية في مقاطعة غينزفيل بالولاية.

من جهتها، ذكرت صحيفة (أتلانتا جورنال كونستيتيوشن)، أنه "تم إدخال 10 ضحايا إلى المستشفى، ثلاث منهم في حالة حرجة، فيما تم إجلاء ما لا يقل عن 130 شخصاً إلى كنيسة قريبة".

وأكدت وكالة (أسوشيتد برس) نقلاً عن متحدث باسم النظام الصحي بشمال شرق جورجيا، أن "خمسة أشخاص توفوا في مصنع غينزفيل، قبل أن يتسنى نقلهم للمستشفى، في حين توفي شخص سادس في غرفة الطوارئ" فيما تعمل خدمات الطوارئ في عدة أقسام في الموقع لمعالجة تسرب الغاز.

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