فرنسا: مستعدون للعمل مع جميع الأطراف الراغبة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت فرنسا، عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف الراغبة في الإسهام بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تسوية عادلة ودائمة، ضمن إطار القانون الدولي، ووفق المعايير المتّفق عليها، وفق ما جاء في بيان صادر عن القنصلية الفرنسية العامة في القدس.



وكانت روسيا، أكدت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، في كلمته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، أهمية مبادرة الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام.



واقترحت روسيا، في هذا الصدد، عقد اجتماع على المستوى الوزاري على أرضها في الربيع أو الصيف، بمشاركة عشرات الدول، ومن بينها فرنسا.