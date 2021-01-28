الخارجية الفلسطينية تُصدر إعلاناً "مهماً" للمواطنين الراغبين بالعودة لأرض الوطن

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إعلاناً "مهما" للمواطنين الفلسطينيين الرغبين في العودة الى أرض الوطن.









وقالت الوزارة: "وعليه، فإن أي مواطن، يدخل الأراضي الأردنية عبر المطارات، سيتحمل تكاليف الإقامة والحجر في المملكة، لحين فتح المعابر".

رام الله - دنيا الوطنوأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، للجاليات الفلسطينية في العالم، وللمغتربين الفلسطينيين، أن المواطنين الراغبين بالعودة لا يستطيعون الدخول حالياً إلى أرض الوطن، بسبب قرار إغلاق (معبر الكرامة)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.