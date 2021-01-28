مواطنون يتصدون للمستوطنين على طريق قلقيلية نابلس وسط مواجهات مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أغلق مواطنون، مساء اليوم الخميس، طريق قلقيلية نابلس، أمام حركة المستوطنين، عقب دعوات لهم للتجمع على مفترق الطرق.
وقال الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في قلقيلية، مراد اشتيوي: "إن لجان المقاومة الشعبية، قطعت الطريق على المستوطنين، الذين كانوا يدعون إلى تجمعات، واستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم على الشوارع الرابطة بين المدن"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: أن عدداً من المواطنين، أصيب بحالات اختناق، عقب مواجهات اندلعت في المنطقة، جراء الغاز المسيل للدموع.
وأكد اشتيوي، أن قوات الاحتلال احتجزت أربعة مواطنين وهم: بيان الطبيب، واثنين من أولاده، إضافة إلى الناشط، خيري حنون.
وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مهدي الطبيب والناشط خيري حنون.
أغلق مواطنون، مساء اليوم الخميس، طريق قلقيلية نابلس، أمام حركة المستوطنين، عقب دعوات لهم للتجمع على مفترق الطرق.
وقال الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في قلقيلية، مراد اشتيوي: "إن لجان المقاومة الشعبية، قطعت الطريق على المستوطنين، الذين كانوا يدعون إلى تجمعات، واستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم على الشوارع الرابطة بين المدن"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: أن عدداً من المواطنين، أصيب بحالات اختناق، عقب مواجهات اندلعت في المنطقة، جراء الغاز المسيل للدموع.
وأكد اشتيوي، أن قوات الاحتلال احتجزت أربعة مواطنين وهم: بيان الطبيب، واثنين من أولاده، إضافة إلى الناشط، خيري حنون.
وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مهدي الطبيب والناشط خيري حنون.
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