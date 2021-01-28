مواطنون يتصدون للمستوطنين على طريق قلقيلية نابلس وسط مواجهات مع الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أغلق مواطنون، مساء اليوم الخميس، طريق قلقيلية نابلس، أمام حركة المستوطنين، عقب دعوات لهم للتجمع على مفترق الطرق.



وقال الناطق الإعلامي باسم حركة فتح في قلقيلية، مراد اشتيوي: "إن لجان المقاومة الشعبية، قطعت الطريق على المستوطنين، الذين كانوا يدعون إلى تجمعات، واستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم على الشوارع الرابطة بين المدن"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: أن عدداً من المواطنين، أصيب بحالات اختناق، عقب مواجهات اندلعت في المنطقة، جراء الغاز المسيل للدموع.



وأكد اشتيوي، أن قوات الاحتلال احتجزت أربعة مواطنين وهم: بيان الطبيب، واثنين من أولاده، إضافة إلى الناشط، خيري حنون.



وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مهدي الطبيب والناشط خيري حنون.