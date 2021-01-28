اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلواد برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين شبان، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة سلواد، شرق رام الله.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة سلواد، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.