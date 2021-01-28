الخارجية الفلسطينية: تسجيل ألف إصابة جديدة بـ (كورونا) بين جاليتنا بأميركا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بتسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 10310 إصابات منذ بدء الجائحة.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثالث على التوالي في صفوف جالياتنا حول العالم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من: نيوجرسي، وكاليفورنيا وشيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7312 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الرابع على التوالي؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 116.



وأفاد فريق العمل المختص بمغادرة 6 دفعات جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال صباح هذا اليوم، في طريقهم إلى كل من إسطنبول، ودبي، والقاهرة، والرياض وفرانكفورت ونيويورك.