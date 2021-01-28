العربية الفلسطينية: الانتخابات مقدمة لإنهاء الانقسام و الاحتلال و إقامة الدولة الديمقراطية













رام الله - دنيا الوطنقال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة: "الانتخابات الفلسطينية مدخل لإنهاء الانقسام"، مضيفا: "ومقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية"، ملمحا إلى أن استعادة الوحدة الوطنية ضرورية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي و دحره.ولفت عاشور إلى أن الجبهة عقدت اجتماعا لقيادة الساحة صباح اليوم بمقرها شمال غزة لمناقشة تجهيزات المحافظات الجنوبية للانتخابات، وبرامجها من أجل نجاحها، ملمحا إلى أن سلسلة اجتماعات بالمناطق في المحافظات الجنوبية سبقت اجتماع قيادة الساحة، معربا عن تفاؤله بحرص أبناء الجبهة على المشاركة، داعيا إلى تحديث البيانات و التسجيل إلكترونيا عبر موقع لجنة الانتخابات المركزية.و تمنى نجاح اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة الشهر المقبل، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيناقش ترتيبات عقد الانتخابات دون أي عراقيل، مشددا على تذليل كل العقبات، و تبديد المخاوف لدى الفلسطينيين.و في اتصال هاتفي، أطلع اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، خلال الاجتماع أعضاء قيادة الساحة على المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، الإقليمية، و الدولية، مشيدا بالعمل التنظيمي بالمحافظات الجنوبية، و معربا عن ثقته بالرفاق و الرفيقات في إنجاح الانتخابات الفلسطينية.ويشار إلى أنه استهل اجتماع قيادة ساحة غزة بقراءة الفاتحة على روح الشهيد جميل شحادة، الأمين العام الأسبق، و الذي يصادف ذكراه السنوية في نهاية الشهر الجاري.