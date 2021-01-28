الاحتلال يعتقل فتاة مقدسية بعد الاعتداء عليها في جبل المكبر





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، فتاة مقدسية من منطقة حبل المكبر من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة من حي جبل المكبر قبل أن تعتدي عليها فتاة بوحشية وتطرحها أرضًا.ووثقت كاميرا هاتف محمول لأحد المقدسيين مشهد الاعتداء من قبل جنود الاحتلال على الفتاة رغم محاولة تدخل العديد من المارة لمنع ذلك.وتقع قرية جبل المكبر أعلى تلة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة، تحدّها من الشرق قريتا أبو ديس والسّواحرة الشرقية، ومن الشمال سلوان والبلدة القديمة، وإلى الغرب الثوري وصور باهر، وإلى الجنوب الشيخ سعد وصور باهر، وتبلغ مساحتها بالدونمات 5021.ويبلغ عدد سكانها 21.127 نسمة. وتتكون من عدد من العشائر مثل: الجعابرة والسرواخة والبشير وعويسات وشقيرات ومشاهرة وعبيدات وجعابس والزعتري.واحتلت قرية جبل المكبر وضمت بشكل غير شرعي عام 1967، وقد أدى تقسيم الأراضي في تلك المنطقة إلى نقص كبير في الوحدات السكنية الأمر الذي يضطر العائلات الشابة إلى الهجرة من المنطقة.ويشتهر سكان قرية جبل المكبر بمقاومتهم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي الذي حاصر القرية بالحواجز الإسمنتية وشدد الإجراءات الأمنية حولها.