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الصحة الأردنية: تسجيل سبع وفيات و1058 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل سبع وفيات و1058 إصابة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، عن تسجيل سبع حالات وفاة و1058 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في الأردن.

ووفق الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (324,169) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8012) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وسجلت (7) حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4269) حالة.

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