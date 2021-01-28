شؤون فلسطينية

إذاعة جيش الاحتلال: لقاحات (كورونا) الخاصة بالسلطة الفلسطينية ستصل لمطار بن غوريون يوم السبت

إذاعة جيش الاحتلال: لقاحات (كورونا) الخاصة بالسلطة الفلسطينية ستصل لمطار بن غوريون يوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه من المتوقع وصول شحنة لقاحات فيروس (كورونا) الخاصة بالسلطة الفلسطينية لمطار بن غوريون يوم السبت، على متن طائرة تابعة لشركة (DHL).

وقالت الاذاعة: "في الوقت الحالي لا يوجد عائق أمام نقل اللقاحات إلى قطاع غزة، وستقوم السلطة الفلسطينية بتوزيعها كيفيما تشاء".

وكان مستشار ديوان وزيرة الصحة الفلسطينية، علي عبد ربه، قد اكد في تصريحات له، أمس الأربعاء، أن اتصالات تجرى مع الصين؛ من أجل الحصول على لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس (كورونا).

وأشار عبد ربه إلى أن "الجانب الفلسطيني، سيشتري كمية من اللقاحات، فيما سيتم التبرع بجزء آخر من الجهات الصينية، مؤكداً أن الصين "دولة صديقة للشعب الفلسطيني، ودائماً تقف إلى جانبه في كافة المجالات".

وأضاف: "وصول أول دفعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي إلى الأراضي الفلسطينية، مطلع شباط/ فبراير المقبل، بعد شراء كميات منه لتطعيم الطواقم الطبية إلا إذا "حدثت مفاجآت بإغلاق الحدود والمطارات والنقل الجوي".

من جانبه، أكد عبد الحفيظ نوفل، سفير دولة فلسطين في روسيا، قد اكد في تصريحات له، أمس الأربعاء، أن الجانب الروسي قرر تسليم 10 جرعة من لقاح (كورونا)، إلى الجانب الفلسطيني مجاناً.

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