كاتب سعودي يقترح إزالة السيف من علم بلاده لهذه الأسباب الثلاثة

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رام الله - دنيا الوطن

اقترح الكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، إزالة رسم السيف من العلم السعودي، مرجعا ذلك لثلاثة أسباب دفعته لتقديم اقتراحه.



وقال الأحمدي في تغريدة له، على موقع (تويتر): "اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي؛ ولعدم تؤائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ"؛ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف. علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



ولكن تعرض اقتراح الكاتب السعودي، لموجة من ردود الأفعال ما بين المؤيدة والمعارضة بين الأوساط السعودية.