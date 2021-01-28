لبنان.. تسعة جرحى من الشرطة جراء المواجهات في محيط سراي طرابلس



يذكر أنه ولليوم الثالث على التوالي، يخرق مئات المتظاهرين إجراءات الإقفال التام التي تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا، وقطعوا الطريق في مدينة طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.



رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن تسعة عناصر من الشرطة اللبنانية أصيبوا بجروح جراء المواجهات المندلعة في محيط سراي مدينة طرابلس كما وصلت تعزيزات عسكرية لمساندة الشرطة في تفريق المحتجين.وقد اندلعت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط سراي مدينة طرابلس التي تقع في شمال لبنان وعلى الإثر استخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، كما استقدمت تعزيزات من الجيش اللبناني في محاولة لتفريق المتظاهرين.كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 23 جريحا إلى المستشفيات واسعاف 67 في المكان جراء المواجهات بطرابلس.وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان حذرت في تغريدة عبر "تويتر" من أنها ستتعامل مع "المهاجمين بكل شدة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون".