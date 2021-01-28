السفير الديك: إغلاق منصة التسجيل للسفر بسبب إغلاق معبر الكرامة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال السفير أحمد الديك إن وزارة الخارجية والمغتربين أغلقت منصة التسجيل للسفر اليوم الخميس، بسبب قرار إغلاق معبر الكرمة.



وأكد الديك في بيان، أن المنصة ستعود للعمل من جديد، عندما يتم اتخاذ قرار من قبل الجهات المختصة بفتح المعبر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.